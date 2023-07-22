Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Выселковский район Кубани приедут врачи Клинического онкодиспансера №1. Прием состоится 24 июля в центральной районной больнице по адресу: станица Выселки, улица Северная, 7.

«В этом году наши специалисты сделали уже 85 выездов. На профилактических приемах осмотрели около 3 тысяч мужчин и женщин. Более чем у 200 обратившихся нашли признаки злокачественных заболеваний», - сообщил главный врач онкодиспансера №1 Роман Мурашко.

Уточнеятся, что жителей Выселковского района смогут попасть на прием к онкодерматологу, онкопроктологу, маммологу и врачу УЗИ. Для этого необходимо предварительно записаться к специалистам в регистратуре.