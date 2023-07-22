На участке переулка Гаражного временно изменят движение автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре на участке переулка Гаражного изменят движение автобусов. Это необходимо для модернизации канализации. Нововведения будут действовать с 24 июля по 30 августа.

«Речь идет о маршрутах №№ 21, 93, 146А и 170А. Работы выполнит ООО «Краснодар Водоканал» в рамках инвестиционной программы», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что движение транспорта в переулке Гаражном ограничат от улицы Российской до 1-го Мая.