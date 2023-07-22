На улице Дмитриевская Дамба начали строить ливневую канализацию. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре на улице Дмитриевская Дамба начали строить ливневую канализацию. Работы проходят от улицы имени Суворова до Горького. Новые сети помогут решить проблему с подтоплениями, которая переодически возникает в этом районе.

«Подрядчик уже выполнил разбивку трассы, так называемый вынос ливневой канализации на местности. Также был построен смотровой колодец на магистральном коллекторе Суворова», - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Уточняется, что скоро начнется строительство 530 метров новой ливневой канализации по Дмитриевской Дамбе, смотровых и дождеприемных колодцев. В будущем, специалисты выполнят врезку новой ливневки в магистральный коллектор Суворова.

На время работ на Дмитриевской Дамбе и Суворовабудет будут поочередно ограничивать движение машин. Водителей просят обращать внимание на временные знаки.