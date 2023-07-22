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НовостиОбщество22 июля 2023 15:24

В Краснодаре воинское звание лейтенанта присвоили присвоили 36 выпускникам КубГАУ

Ребятам вручили дипломы военного учебного центра
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре выпускникам военного учебного центра КубГАУ вручили дипломы. 36 ребятам присвоили воинское звание лейтенанта согласно приказу Министерства обороны Российской Федерации.

«Военный учебный центр Кубанского государственного аграрного университета за свою многолетнюю историю подготовил для Вооруженных сил страны немало специалистов. Офицеры-выпускники с честью несут службу во всех уголках нашей необъятной Родины», - сообщил заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что в военном учебном центре КубГАУ обучают по специальности «Наземные транспортные технологические средства», «Эксплуатация и ремонт АТ». Также программам подготовки офицеров и сержантов запаса различных военно-учетных специальностей.

В завершение мероприятия заложили «капсулу времени», а выпускники центра прошли торжественным маршем.