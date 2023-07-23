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НовостиОбщество23 июля 2023 5:19

На Кубани 23 июля воздух прогреется до +33 градусов

К вечеру в регионе пройдут дожди
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: weather_from_chief

Фото: weather_from_chief

23 июля в Краснодарском крае будет жаркая погода. Пекло к вечеру собьет дождь.

- На погоду Кубани окажет влияние приближающийся с запада атмосферный фронт. Ближе к вечеру он принесёт в регион очаги кучево-дождевых облаков, которые станут причиной кратковременных дождей ливневого характера и гроз, - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется до +33 градусов. Ветер западный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 мм рт. ст., что около нормы.

В понедельник, 24 июля, преимущественно без осадков и до +31 градуса тепла.