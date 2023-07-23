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НовостиОбщество23 июля 2023 5:24

Что произошло за ночь 23 июля в Краснодарском крае

Дорожники приступили к строительству временной переправы рядом с Крымским мостом
Евгения ХАЛИКОВА
Разработана стратегия восстановления Крымского моста.

Разработана стратегия восстановления Крымского моста.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда восстановят Крымский мост после теракта 17 июля. Рабочие приступили к строительству временной переправы.

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