Что произошло за ночь 23 июля в Краснодарском крае

Разработана стратегия восстановления Крымского моста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда восстановят Крымский мост после теракта 17 июля. Рабочие приступили к строительству временной переправы.

Мерседес, сбивший людей в парке Майкопа, принадлежит судье. Под колесами немецкого внедорожника погиб 9-летний ребенок, еще семеро человек пострадали.

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В Краснодаре на улице Дмитриевская Дамба начали строить ливневую канализацию.

В Краснодаре 22-летний водитель насмерть сбил 44-летнего велосипедиста.