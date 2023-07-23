Что произошло за ночь 23 июля в Краснодарском крае

Разработана стратегия восстановления Крымского моста.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Когда восстановят Крымский мост после теракта 17 июля. Рабочие приступили к строительству временной переправы.
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