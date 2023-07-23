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НовостиОбщество23 июля 2023 6:30

Алексей Копайгородский поручил привести вывески в Центральном районе Сочи к единому виду

Мэр курорта проинспектировал центр города
Евгения ХАЛИКОВА
Алексей Копайгородский провел утренний обход в Центральном Сочи. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Алексей Копайгородский провел утренний обход в Центральном Сочи. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Мэр Сочи начал рабочий день с ежедневного утреннего обхода. Алексей Копайгородский определил места в Центральном внутригородском округе, где требуется обновление.

«В Завокзальном микрорайоне и на оживленной улице Горького для комфорта и безопасности пешеходов нужно заменить участки тротуарной плитки. На клумбах необходимо добавить сезонные цветы и растения. Вдоль дорог, наоборот, требуется обрезка деревьев и кустарников», - дал рекомендации Алексей Копайгородский.

Также необходимо провести косметический ремонт въездных групп и фасадов зданий и привести к единому виду все вывески. Кроме того, по просьбе жителей курорта на улице Туапсинской при повороте на горбольницу появится остановочный павильон.