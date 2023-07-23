На Кубани с 25 июля начинается неделя профилактики заболеваний печени

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В Краснодарском крае с 25 июля стартует неделя профилактики заболеваний печени. Врачи будут рассказывать о механизмах передачи вирусных гепатитов и факторах риска развития заболеваний.

«Наиболее серьезными угрозами для печени являются вирусные гепатиты, ожирение и алкоголь. Основные меры профилактики болезней – рациональное питание, достаточная физическая активность и отказ от вредных привычек», – отмечает главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава региона Андрей Сахаров.

С 25 по 27 июля в Тихорецкий район планируется выезд мобильного комплекса «Диспансеризация». 26 июля в Краснодаре будут организованы лекции при Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

27 июля на спортплощадках на улицах Зиповской и Дзержинского проведут зарядки. В этот же день в Темрюкском районе пройдет акция «Кубань – край долгожителей».

На 29 июля запланирована медицинско-профилактическая акция «День здоровья» в Кропоткине.