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НовостиОбщество23 июля 2023 8:01

Золотошвеи Адыгеи закончили карту республики для фестиваля «Вышитая Россия»

Вышитая карта стала первой картой региона, доставленной в Чебоксары для фестиваля «Вышитая Россия»
Евгения ХАЛИКОВА
Мастерицы использовали традиционное вышивальное искусство адыгов. Фото: t.me/muratkumpilov

Мастерицы использовали традиционное вышивальное искусство адыгов. Фото: t.me/muratkumpilov

Золотошвеи Адыгеи первыми в стране завершили свою часть вышитой карты России. Рукодельницы вышили карту Республики Адыгея, которая уже доставленная в Чебоксары для участия в фестивале «Вышитая Россия». Работа адыгских мастериц станет частью огромного полотна.

«На темно-зеленом бархатном полотнище золотыми и серебряными нитями вышиты древние артефакты нашей земли, археологические находки, дольмен, волшебные яблоки эпоса нартов – символы плодородия», - рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

Над картой трудились шесть вышивальщиц, которые при в работе использовали золотошвейное искусство адыгов. Фестиваль «Вышитая Россия» пройдет в Чувашии с 17 по 21 августа. На нем представят вышитые вручную карты всех регионов страны.