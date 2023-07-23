Золотошвеи Адыгеи закончили карту республики для фестиваля «Вышитая Россия»

Мастерицы использовали традиционное вышивальное искусство адыгов. Фото: t.me/muratkumpilov

Золотошвеи Адыгеи первыми в стране завершили свою часть вышитой карты России. Рукодельницы вышили карту Республики Адыгея, которая уже доставленная в Чебоксары для участия в фестивале «Вышитая Россия». Работа адыгских мастериц станет частью огромного полотна.

«На темно-зеленом бархатном полотнище золотыми и серебряными нитями вышиты древние артефакты нашей земли, археологические находки, дольмен, волшебные яблоки эпоса нартов – символы плодородия», - рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

Над картой трудились шесть вышивальщиц, которые при в работе использовали золотошвейное искусство адыгов. Фестиваль «Вышитая Россия» пройдет в Чувашии с 17 по 21 августа. На нем представят вышитые вручную карты всех регионов страны.