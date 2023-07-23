В Лабинском районе откроется тематическая смена «Юный техник»

Ребята проведут две недели в лагере. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В лагере "Траектория", который располагается в станице Каладжинской Лабинского района с 24 июля стартует краевая тематическая смена «Юный техник». Ее участниками станут сто ребят в возрасте от 14 до 17 лет, среди них активисты Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". Профильная смена продлится до 6 августа.

«Тематика смены соответствует одному из направлений деятельности «Движения Первых» – наука и технологии «Дерзай и открывай». Школьники познакомятся с робототехникой, научатся работать в графических редакторах, а также откроют для себя экстремальные виды спорта и выступят с творческими номерами», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края

В лагере при поддержке Краевой крейсерско-парусной школы и регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» уже прошли тематические смены «Есть контент» и «В стиле АРТ».