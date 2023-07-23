Аграрии Краснодара перевыполняют план по заготовке сенажа

Краснодарские аграрии перевыполнили промежуточный план по заготовке сенажа на 14%. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре идет заготовка сенажа для нужд животноводства. В 2023 году аграриям необходимо подготовить запасы в 22 тысячи тонны силоса, тысячу тонн сена и две тысячи тонны подстилочной соломы. Промежуточный план уже перевыполнен на 14%.

«Аграрии — лучшие помощники нашим животноводам. Хлебопашцы обеспечивают кормом животных на весь год. Сейчас краснодарские представители сельского хозяйства смогли заготовить почти 12 тысяч тонн сенажа, что на 14 процентов выше от намеченного плана. Впереди еще много времени, нужно заготовить остальные виды кормов для крупнорогатого скота», — рассказал глава управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.

Также заготовлено 400 тонн подстилочной соломы и 150 тонн сена. В сельскохозяйственном управлении рассказали и послеуборочных работах. Уже освобождены от соломы 5,3 тысячи гектаров полей, подъем полупара провели на 100 гектарах и лущение стерни на 4,8 тысячи гектаров.