В Сочи впервые утвержден проект предмета охраны исторического поселения

Фото: t.me/mcusochi

В Сочи впервые утвердили проект предмета охраны исторического поселения. Это стало финишем колоссальной работы, которую проделали архитекторы и историки, чтобы сохранить исторические памятники курорта для потомков. Сложность работы была в том, что ранее курорт из-за обилия памятников археологии выделялся весь как историческое поселение. Но с 2015 года памятники археологии были выделены из границ исторического поселения. Для них утвердили отдельную процедуру.

«Поэтому требовалась корректировка границ и выявление ценных исторических объектов, не связанных с археологическим наследием. Исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного, историко-архитектурного и историко-градостроительного анализов», - рассказала руководитель проекта НИИ Перспективного градостроительства Ольга Набасова.

В создании проекта приняла участие общественность курорта. Были организованы круглые столы в городской организации Союза архитекторов России и расширенные заседания местного Градостроительного совета. Границы исторического поселения города Сочи будут размещены во всех необходимых системах и интегрированы в проект Генплана города.