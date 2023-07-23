Жителей Выселковского района осмотрят краевые онкологи

Краевые специалисты осмотрят жителей района. Фото: пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края.

Краевые онкологи проведут прием жителей Выселковского района. Пройти осмотр у специалистов Клинического онкодиспансера №1 можно будет 24 июля. Бригада медиков будет работать в станице Выселки в поликлинике местной ЦРБ.

«С начала года нашими специалистами совершено 85 выездов. В ходе профилактических приемов осмотрено около 3 тысяч мужчин и женщин, более чем у 200 из них обнаружены признаки злокачественных заболеваний», - рассказал главврач онкодиспансера № 1 Роман Мурашко.

Выселковцы смогут получить консультации онкопроктолога, маммолога и врача УЗИ. Услуги будут бесплатными, но потребуется предварительная запись в регистратуре лечебного учреждения.

Мероприятие пройдет в рамках краевого проекта «Кубань против рака» и направлено на приближение специализированной медицинской помощи к жителям отдаленных от краевого центра населенных пунктов и ранее выявление онкологических заболеваний.