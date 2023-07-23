Полиция Горячего Ключа устанавливает водителя, прокатившегося по городской набережной

Компания прокатилась по курортной зоне. Фото: скриншот

Полиция Горячего Ключа разыскивает водителя и владельца автомобиля, который в ночь на 23 июля заметили на набережной курорта. Компания мужчин устроила гонки по пешеходной зоне у местного озера. Мэр города Сергей Белопольский уже отреагировал на ночное происшествие.

«С утра поговорил с начальником ГИБДД по поводу ночного инцидента на набережной. Потребовал применить самые строгие из возможных наказаний к нарушителям. Номера машины попали на камеры видеонаблюдения, которыми оснащен парк. Заявление в правоохранительные органы уже написано», - сообщил глава горячеключевской администрации Сергей Белопольский.

Мэр также отметил, что ни в ЕДДС, ни в дежурную часть ОВД очевидцы о происходящем не сообщили. Он попросил население активней реагировать на подобные правонарушения.