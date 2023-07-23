Жителей Краснодара просят рассказать о строителях Байкало-Амурской магистрали

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В апреле 2024 года одна Байкало-Амурска магистраль отмечает 50-летний юбилей. Ее возводили люди со всего Советского Союза. Краснодарцы тоже не остались в стороне. Мэрия кубанского центра планирует собрать информацию обо всех причастных к этой грандиозной стройке и просит помощи у местных жителей.

«Рассказать о строителях магистрали можно по номеру городского департамента внутренней политики — 8 (861) 255-46-93. Или по ссылке в специальной анкете. Необходимо описать конкретный вклад в развитие Байкало-Амурской магистрали — личный или родственника. Также в можно указать медали и награды, контактные данные», - отметили в департаменте внутренней политики Краснодара.

Байкало-Амурская магистраль пролегает через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Ее протяженность составляет 4 324 км.