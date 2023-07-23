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НовостиПроисшествия23 июля 2023 10:56

В Кущевском районе пенсионер угнал мопед у соседки

Ранее судимый мужчина объяснил, что решил похитить чужое имущество, так его никто не охранял
Евгения ХАЛИКОВА
Жительница Кущевской попросила полицейский найти угнанный мопед.

Жительница Кущевской попросила полицейский найти угнанный мопед.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница станицы Кущевской обратилась к полицейским с заявлением о пропаже мопеда. Транспортное средство было припарковано с вечера во дворе домовладения, однако утром оно исчезло. Сотрудники полиции смогли оперативно выйти на след грабителя. Подозреваемым в краже стал ранее судимый 63-летний местный житель.

«Установлено, что подозреваемый, проходя вечером по улице, увидел на территории двора потерпевшей припаркованный мопед и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил транспортное средство. Сумма причиненного ущерба составила 60 тысяч рублей», - пояснили в пресс-службе ГУ МДВ России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.