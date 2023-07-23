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НовостиОбщество23 июля 2023 11:15

В Краснодаре напомнили о запрете на купание в водоемах города

Родителей просят следить за детьми
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: eddskrd23

Фото: eddskrd23

В Краснодаре напомнили, что купаться в городских водоемах запрещено.

- Напоминаем, в акваториях рек и озер города Краснодара купание категорически запрещено. Состояние воды по гигиеническим нормативам не соответствует требованиям нормам СанПиН, - отметили в ЕДДС.

Спасатели попросили соблюдать меры безопасности возле водных объектов и рассказать о правилах поведения детям. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - «112»