В Краснодаре напомнили о запрете на купание в водоемах города

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В Краснодаре напомнили, что купаться в городских водоемах запрещено.

- Напоминаем, в акваториях рек и озер города Краснодара купание категорически запрещено. Состояние воды по гигиеническим нормативам не соответствует требованиям нормам СанПиН, - отметили в ЕДДС.

Спасатели попросили соблюдать меры безопасности возле водных объектов и рассказать о правилах поведения детям. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - «112»