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НовостиПроисшествия23 июля 2023 11:32

На Кубани будут судить мужчину за выращивание конопли

Оперативники изъяли у подозреваемого 28 кустов каннабиса и 44 грамма высушенной массы
Евгения ХАЛИКОВА
Ферму по выращиванию конопли организовал житель Тбилисского района.

Ферму по выращиванию конопли организовал житель Тбилисского района.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителя Тбилисского района будут судить выращивание конопли. Мужчина разбил у себя дома ферму с полным циклом производства – от получения семенного материала, выращивания и до изготовления наркотика.

«Установлено, что обвиняемый выращивал коноплю на территории своего домовладения. В последующем злоумышленник изготавливал из наркосодержащих растений марихуану для личного употребления», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Оперативники изъяли у 45-летнего подозреваемого 28 кустов каннабиса и 44 грамма уже высушенного и готового к употреблению наркотика. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело. Он может лишиться свободы сроком до трех лет.