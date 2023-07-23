На Кубани будут судить мужчину за выращивание конопли

Ферму по выращиванию конопли организовал житель Тбилисского района. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителя Тбилисского района будут судить выращивание конопли. Мужчина разбил у себя дома ферму с полным циклом производства – от получения семенного материала, выращивания и до изготовления наркотика.

«Установлено, что обвиняемый выращивал коноплю на территории своего домовладения. В последующем злоумышленник изготавливал из наркосодержащих растений марихуану для личного употребления», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Оперативники изъяли у 45-летнего подозреваемого 28 кустов каннабиса и 44 грамма уже высушенного и готового к употреблению наркотика. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело. Он может лишиться свободы сроком до трех лет.