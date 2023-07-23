В Адыгее в ДТП погиб 47-летний водитель скутера

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Смертельная авария произошла в Тахтамукайском районе Адыгеи 22 июля. На одном из перекрестков поселка Энем 47-летний житель Кубани выехал на скутере на запрещающий сигнал светофора.

- Мужчина на скутере выехал на перекресток, где столкнулся с иномаркой, под управлением 37-летней местной жительницы, которая двигалась на зеленый свет. Женщина после этого протаранила отечественную легковушку, которой управлял 26-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгеи.

Водитель скутера от полученных травм скончался на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка.