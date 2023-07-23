В Туапсинском районе предупредили о ливнях с градом

В районе продолжают устранять последствия прошлых залповых ливней

На Туапсинский район снова надвигается непогода. Синоптики предупредили о ливнях с градом, которые могут обрушиться на район 23 и 24 июля. Во время непогоды есть вероятность формирования смерчей, также может подняться уровень воды в реках.

- О любых происшествиях нужно сообщать по телефонам: 8 (86167) 2-52-12, 2-42-12, 112, 01, 010, 101, 8(861)-268-64-40, - сообщили в местной администрации.

Жителей и туристов попросили в непогоду быть внимательными на дорогах. Во время стихии опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, выходить и выезжать в горы, в лес.