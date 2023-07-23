В Сочи за неделю оштрафовали 20 нелегальных джиперов

Автомобиль отправили на штрафстоянку. Фото: скриншот.

В Сочи за неделю профилактической операции «Джиппинг» полицейские выявили несколько предпринимателей, оказывающих нелегальные туристические услуги. К административной ответственности сотрудники городского отдела ГИБДД УВД привлекли более 20 водителей.

«Один автомобиль был помещен на специализированную стоянку. Госавтоинспекция Сочи обращает внимание владельцев внедорожников, участвующих в организации джиппинга, о необходимости строгого соблюдения законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также сотрудники сочинской инспекции рыбоохраны составлено семь административных материалов. Еще шесть административных материалов за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях были составлены сотрудниками сочинского нацпарка.