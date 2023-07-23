В Сочи пострадал ребенок при столкновении грузовика с легковым авто

Грузовик подмял легковушку. Фото: t.me/gibddsochi

В Сочи водитель легкового автомобиля Toyota Probox врезался в грузовик Isuzu. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи, грузовая машина буквально подмяла под себя легковушку.

«Авария произошла 23 июля в 06:30 на федеральной автодороге А-147 «Джубга – Сочи – граница с р. Абхазия». В результате ДТП 13-летней девочке - пассажиру автомобиля Toyota Probox была оказана медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, следком Адыгеи разыскивает свидетелей резонансной аварии, случившейся в Майкопе 22 июля. Автомобиль въехал в людей, отдыхающих в горпарке. Пострадали семь человек, девятилетний ребёнок погиб в машине скорой помощи.