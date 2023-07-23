Коммунальные службы выкосили 24 га сорняков на городских кладбищах Краснодара

В Краснодаре выкашивают сорняки. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре муниципальные коммунальные службы ликвидируют места массового произрастания амброзии. С начала июля на городских кладбищах выкосили более 24 га сорняков. В этих работах ежедневно задействованы около 30 человек.

«В прошлом квартале мы выполнили план полностью. Останавливаться не намерены. Избавиться от сорной растительности целиком на всех кладбищах не получится по одной причине — из-за халатного отношения жителей к могилам родственников. Они за ними не ухаживают, дают амброзии разрастаться и опылять соседние территории», — рассказал вице-мэр Краснодара Максим Онищенко.

На городских кладбищах покос выполняют подрядные организации. В планах третьего квартала выкосить 250 га амброзии.