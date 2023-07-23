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НовостиСпорт23 июля 2023 14:41

Стали известны победители и призеры Спартакиады молодежи Кубани

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 44 муниципалитетов
Евгения ХАЛИКОВА
На Спартакиаде молодежи Кубани определили победителей и призеров. Фото: пресс-службы администрации краснодарского края.

На Спартакиаде молодежи Кубани определили победителей и призеров. Фото: пресс-службы администрации краснодарского края.

Определены победители и призеры спартакиады молодежи Кубани. В соревнованиях приняли участие команды из 44 муниципалитетов региона. Лучших спортсменов назвали в четырех группах.

«Летняя Спартакиада молодежи Кубани проходила по 29 видам спорта и 42 видам программы. Она направлена на привлечение молодых людей к систематическим занятиям физической культурой, повышения уровня мастерства спортивного резерва региона», – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Впервые за историю соревнований победителями первой и самой массовой группы стала команда Сочи. Во второй группе победили представители Славянского района. В третьей – спортсмены из Гулькевичского района и в четвертой золото у Щербиновского района.