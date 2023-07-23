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НовостиПроисшествия23 июля 2023 14:48

Движение на Крымском мосту временно приостановлено

Автомобилистов просят соблюдать спокойствие
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Колонны машин по мосту сопровождают сотрудники ДПС

Колонны машин по мосту сопровождают сотрудники ДПС

Крымский мост временно закрыли. Об этом сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к путепроводу. Автомобилистов и пассажиров на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О причинах перекрытия движения пока не сообщается. Спустя 10 минут представители организации движения сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

Ранее сообщалось, что железнодорожный транспорт работает в обычном режиме. Паромная переправа работает штатно. В Крым можно попасть через новые регионы - пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп.