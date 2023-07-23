Движение на Крымском мосту временно приостановлено

Колонны машин по мосту сопровождают сотрудники ДПС

Крымский мост временно закрыли. Об этом сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к путепроводу. Автомобилистов и пассажиров на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О причинах перекрытия движения пока не сообщается. Спустя 10 минут представители организации движения сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

Ранее сообщалось, что железнодорожный транспорт работает в обычном режиме. Паромная переправа работает штатно. В Крым можно попасть через новые регионы - пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп.