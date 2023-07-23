В Каневском районе отметили десятилетие со дня учреждения Ейской епархии

За десять лет в Ейской епархии построили 45 церквей и продолжают возводить 12 храмов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Десятилетие учреждения Ейской епархии отметили в Каневском районе. В храме Покрова Пресвятой Богородицы провели Божественную литургию. В мероприятиях приняли участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов, а также митрополиты РЦП и викарий Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, епископ Карасукский и Ордынский Филипп.

«Учреждение Ейской епархии и других епархий митрополии дало импульс к развитию церковной жизни на Кубани. Основываются новые общины, строятся храмы, активно развиваются все направления церковной работы. Поздравляю духовенство, мирян, прихожан и казаков с десятилетием Ейской епархии», – рассказал митрополит Григорий.

В каноническую территорию Ейской епархии входят 10 районов: Ейский, Староминский, Щербиновский, Каневской, Ленинградский, Кущевский, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский и Тимашевский. Действуют 99 приходов, 18 приписных храмов, три монастыря, 14 часовен и 10 молитвенных комнат. На территории проживают более 760 тысяч человек, которых окормляют 97 священников.