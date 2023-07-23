Гонщик на электросамокате сбил беременную женщину в Сочи

Пострадавшей оказывается необходимая помощь

23 июля в соцсетях появилось видео ДТП на улице Воровского 1/2. Электросамокатчик с пассажиром на скорости влетел в толпу людей. Момент случившегося попал в объективы камер уличного наблюдения. На кадрах видно, что транспортное средство сносит с ног девушку с округлившимся животиком.

Оказалось, что инцидент произошел 19 июля. Беременная женщина после наезда самоката попала в больницу

- Инцидент произошел 18 июля. С этого дня в больнице оказывается вся необходимая помощь женщине, которую сбил водитель электросамоката. Наезд произошел на пешеходов, которые переходили проезжую часть по переходу. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.