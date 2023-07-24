Что произошло в ночь на 24 июля в Краснодарском крае

Последние новости на утро 24 июля

В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение по ливням и граду. Синоптики прогнозируют подъем уровня рек.

- В течение суток 24.07 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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