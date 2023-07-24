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НовостиОбщество24 июля 2023 4:58

Движение по Крымскому мосту утром 24 июля ограничивали два раза

Сейчас машины пустили в реверсивном движении
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
В настоящее время потоки машин едут по мосту в штатном режиме

В настоящее время потоки машин едут по мосту в штатном режиме

Утром 24 июля Крымский мост перекрывали два раза. Первое сообщение о временном ограничении движения появилось в 04:22. Через шесть минут оперативный канал проинформировал об открытии дороги.

Второе сообщение о перекрытии моста опубликовано в 7:04. Через 40 минут движение автотранспорта восстановлено.

Тем временем в 7:50 утра глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника.

Напомним, на Крымском мосту после теракта организовано реверсивное движение.