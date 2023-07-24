Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после гибели 9-летнего мальчика в ДТП в Майкопе

Расследование продолжается

Напомним, мужчина на черном Mercedes вылетел с дороги и снес отдыхавших в городском парке людей.

Предварительно, за рулем внедорожника был 72-летний судья городского суда. Он не справился с управлением и влетел в толпу людей. Погиб 9-летний мальчик. Еще семь человек пострадали, 7-летняя девочка в тяжелом состоянии.

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту гибели ребенка.

- Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Адыгея Александру Липало возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, - сообщили в пресс-службе СК России.