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НовостиПроисшествия24 июля 2023 5:26

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после гибели 9-летнего мальчика в ДТП в Майкопе

Предварительно, за рулем внедорожника был 72-летний судья городского суда
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Расследование продолжается

Расследование продолжается

Напомним, мужчина на черном Mercedes вылетел с дороги и снес отдыхавших в городском парке людей.

Предварительно, за рулем внедорожника был 72-летний судья городского суда. Он не справился с управлением и влетел в толпу людей. Погиб 9-летний мальчик. Еще семь человек пострадали, 7-летняя девочка в тяжелом состоянии.

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту гибели ребенка.

- Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Адыгея Александру Липало возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, - сообщили в пресс-службе СК России.