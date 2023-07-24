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НовостиОбщество24 июля 2023 5:38

Спрос на покупку квартир в новостройках Сочи вырос на 42%

Чаще всего недвижимость на курорте покупают в целях инвестиций
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Чаще всего квартиры покупали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Чаще всего квартиры покупали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи с начала 2023 года на первичном рынке жилья купили на 42% больше квартир, чем в прошлом году. Спрос на приобретение недвижимости на курорте растет. Чаще всего квартиры покупали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», больше всего людей покупает недвижимость в Сочи из Москвы. Россиян привлекает курорт как инвестиции. Ведь можно купить квартиру и потом сдавать ее туристам.

«Также среди основных целей покупки — переезд на постоянное место жительства и сезонный отдых в собственной квартире», — рассказывают риелторы.