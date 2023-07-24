Теннисные корты откроют в спортшколе №1 в Сочи

Глава города поручил все работы по реконструкции спортивного объекта завершить ко Дню физкультурника

В Сочи создают лучшие условия для занятий спортом. Скоро в спортшколе №1 после капремонта откроют современные теннисные корты с твердым покрытием. За 12 лет активной эксплуатации старые износились и нуждались в ремонте.

"Делаем их практически заново, с применением последних технологий, чтобы наши теннисисты чувствовали себя уверенно и максимально эффективно готовились к соревнованиям", - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Также глава города поручил все работы по реконструкции спортивного объекта завершить ко Дню физкультурника — 12 августа.