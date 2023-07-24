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НовостиОбщество24 июля 2023 7:00

Теннисные корты откроют в спортшколе №1 в Сочи

Все работы завершат до конца 12 августа
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Глава города поручил все работы по реконструкции спортивного объекта завершить ко Дню физкультурника

Глава города поручил все работы по реконструкции спортивного объекта завершить ко Дню физкультурника

В Сочи создают лучшие условия для занятий спортом. Скоро в спортшколе №1 после капремонта откроют современные теннисные корты с твердым покрытием. За 12 лет активной эксплуатации старые износились и нуждались в ремонте.

"Делаем их практически заново, с применением последних технологий, чтобы наши теннисисты чувствовали себя уверенно и максимально эффективно готовились к соревнованиям", - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Также глава города поручил все работы по реконструкции спортивного объекта завершить ко Дню физкультурника — 12 августа.