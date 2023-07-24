В Майкопе возбудили уголовное дело после гибели 9-летнего ребенка под колесами машины судьи

Назначены экспертизы

В Майкопе по факту смертельной аварии с участием машины судьи возбудили уголовное дело. Напомним, 22 июля внедорожник на светофоре врезался во впереди идущий автомобиль, затем набрал скорость и влетел в людей в парке. 9-летний мальчик погиб.

Известно, что в машине находились пятеро (!) детей и двое взрослых. Все они госпитализированы, 7-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.

- В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщили в СУ СК России.