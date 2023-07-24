Туристу стало плохо в горах Сочи после купания в озере

Свой поход в МЧС турист не регистрировал. Фото: Олег УМАРОВ

Вертолетом МЧС туриста эвакуировали с горного приюта «Фишт» в Сочи. Это произошло утром 24 июля. Спасатели и медики бортом вертолета Ка-32 вылетали в район Фишт-Оштеновского массива для эвакуации туриста с горного приюта. Мужчина находился на высоте 1600 метров над уровнем моря. 32-летнему сочинцу во время похода стало плохо – началась острая почечная колика.

По его словам, хроническая болезнь обострилась после купания в озере. С собой у мужчины были необходимые обезболивающие препараты, но требовалась срочная эвакуация в лечебное учреждение.

"Бортом вертолета Ка-32 МЧС России туриста эвакуировали на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи", - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Свой поход в МЧС турист не регистрировал. В составе туристической группы он следовал из Лаго-Наки через приют Фишт, планируя выйти в районе села Бабук-Аул.