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В центре Краснодара каждые выходные будут выступать актеры и уличные музыканты. Они будут давать концерты до конца сентября. Мероприятия завершатся в день 230-й годовщины основания города.

«Выставка-ярмарка и событийная площадка на Чапаева — это новые точки притяжения людей. Ближе к вечеру сюда приходят много местных. Закрыть сезон культурных променадов мы планируем в День города мощным фестивалем», - сообщил начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Уточняется, что также на участке от Красной до Красноармейской с 10:00 по субботам проводятся выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел. С 16:00 к ним присоединяются члены Краснодарской краевой организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

Кроме того, на участке улицы от Красной до Рашпилевской по субботам будут регулярно проходить представления с участием актеров Молодежного театра. Завершат культурные променады выступления уличных музыкантов.