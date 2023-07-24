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НовостиОбщество24 июля 2023 10:04

В садовом товариществе Краснодара енот несколько часов просидел на электрическом столбе

Животное сильно напугало местных жителей
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре енот оккупировал электрический столб.

В Краснодаре енот оккупировал электрический столб.

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В Краснодаре енот несколько часов просидел на электрическом столбе. Инцидент произошел в СНТ «Излучина Кубани».

«Енот не на шутку напугал жителей. Он несколько часов просидел на электрическом столбе. На помощь пришли спасатели МКУ МО Краснодара ПАСС «Служба спасения». Была развернута целая спасательная операция», - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Уточняется, что электрикам пришлось обесточивать фонарный столб, чтобы спасатели могли снять животное. После счастливого возвращения на землю енот сбежал.