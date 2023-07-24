Движение транспорта по ул. Тургенева полностью восстановлено. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

В Краснодаре полностью восстановили движение по улице Тургенева. Дорогу открыли по всем трем полосам сегодня в районе 6:00. Работы проходили на месте коммунальной аварии.

«Весь мусор от производственных работ необходимо убрать в кратчайшие сроки. Территория должна выглядеть так же, как до аварии», - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что общественный транспорт по этой дороге запустили чуть раньше. Автобусы могли ехать по крайней правой полосе еще с прошлой недели.