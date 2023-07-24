В Краснодаре одному из создателей нарколаборатории дали 13 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре организатору нарколаборатории дали 13 лет тюрьмы. Подсудимый согласился на предложение своего друга заниматься незаконным оборотом наркотиков в апреле 2021 года. В отношении второго мужчины уголовное дело выделено в отдельное производство.

«Для того, чтобы заниматься незаконными веществами, мужчине пришлось переехать из Владивостока в Краснодар. В городе участники группы арендовали нежилое строение, организовали в нем работу лаборатории по производству наркотиков», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что подсудимый закупал прекурсоры наркотиков, химические реагенты и оборудование. Также он выполнял разные поручения организатора и руководителя группы. С апреля по август 2021 года мужчина произвел более 10 килограмм запрещенных веществ, которые позже сбывали на территории города.

Суд назначил мужчине 13 лет тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.