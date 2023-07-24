В Кавказском районе случилось ДТП с двумя машинами. Фото: t.me/kropotkin101

В Кавказском районе в ДТП с двумя машинами погиб один человек. Еще трое получили травмы.

«Авария произошла в районе 10 часов утра на дороге Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края. По предварительным данным, 63-летний водитель управлял автомобилем Chevrolet Lanos. Он выехал на встречку и врезался в Suzuki Jimny, за рулем которого ехал 66-летний водитель», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Уточняется, что в результате ДТП погиб 46-летний пассажир Chevrolet. Оба водителя и пассажир Suzuki доставлены в лечебное учреждение.

На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.