В Сочи постоянно проверяют качество воды. Фото: t.me/officialsochi.

Качество морской воды в Сочи соответствует нормам. На курорте с начала года специалисты Роспотребнадзора взяли более 3 тысяч проб.

В Сочи уделяется особое внимание безопасному отдыху по поручению главы города Алексея Копайгородского.

«Более 400 проб проводились в период с 14 по 20 июля. Все они соответствуют нормам. Контроль качества морской воды проводится каждые 10 дней. Согласно санитарным правилам, отбор осуществляется в зоне купания», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что также на курорте контролируется качество питьевой воды. С начала года провели более 6 тысяч 400 лабораторных исследований. Все показатели в норме.