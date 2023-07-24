Восемь детсадов построят в микрорайоне Донском в Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский на личном сходе обсудил с жителями проект Генплана.

В сочинском микрорайоне Донском живут более 23 тысяч человек. Здесь семьям нужны в первую очередь новые детские сады и удобные территории для отдыха.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский на личном сходе обсудил с жителями проект генплана. В главном градостроительном документе зарезервировали места для восьми детских садов на две тысячи малышей и школы на полторы тысячи учеников. Также по просьбам сочинцев запланировали две поликлиники.

"Продолжаем готовить объекты и площадки для спорта — запрос на них у сочинцев большой, и это радует. Уже открыли два спорткомплекса, еще два в перспективе", - отметил Алексей Копайгородский.

По паспорту ТОС установили дополнительное уличное освещение на Чехова, Пасечной и Донской, смонтировали новые камеры видеонаблюдения для максимального охвата системы «Безопасный город». В микрорайоне обновляют контейнерные площадки, проводят озеленение, летом завершат благоустройство сквера у ДК «Юбилейный».

"Почти за два часа разобрали с жителями микрорайона основные вопросы. Все просьбы адресно переданы исполнителям, и ответ по каждому обращению — на контроле", - заключил глава города.