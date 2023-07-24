В Славянском районе Кубани по нацпроекту ремонтируют парк

В Славянском районе благоустраивают парк. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Славянском районе Кубани ремонтируют парк. Специалисты уже выполнили все демонтажные и подготовительные работы. Также они организовали пешеходную дорожку и установили бордюры. Работы проходят по нацпроекту «Жилье и городская среда» в поселке Совхозном на улице Строительной.

«Сейчас устраивают площадку под беседки для отдыха и укладывают покрытие под сценическую площадку. В завершающей стадии находятся работы по установке тактильных наземных указателей и ограждений. Уже выполнено 60% работ», - рассказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.

Уточняется, что площадь парка составляет 2,65 тысячи квадратных метров. На его территории появятся скамейки и объекты малых архитектурных форм. На последнем этапе проведут ландшафтное озеленение.