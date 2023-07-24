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НовостиОбщество24 июля 2023 12:33

В Краснодаре 1 сентября откроют двери 105 школ

Впервые заработают пять учебных заведений
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре 1 сентября учеников примут 105 школ.

В Краснодаре 1 сентября учеников примут 105 школ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Краснодаре 1 сентября откроют двери 105 школ. Впервые в городе заработают пять учебных заведений. Еще пять перевели из филиалов в самостоятельные учреждения.

«С 1 сентября мы открываем рекордное количество школ. К этому количеству у нас рекордное внимание и особая ответственность. Это очень важная, актуальная и острая тема», - сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Уточняется, что глава города поручил быть в тесном контакте с родителями и руководством образовательных организаций. Также он отметил, что тоже будет следить за ситуацией.