В Краснодаре 1 сентября учеников примут 105 школ.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Краснодаре 1 сентября откроют двери 105 школ. Впервые в городе заработают пять учебных заведений. Еще пять перевели из филиалов в самостоятельные учреждения.
«С 1 сентября мы открываем рекордное количество школ. К этому количеству у нас рекордное внимание и особая ответственность. Это очень важная, актуальная и острая тема», - сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.
Уточняется, что глава города поручил быть в тесном контакте с родителями и руководством образовательных организаций. Также он отметил, что тоже будет следить за ситуацией.