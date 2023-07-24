Подрядчик при установке медиакуба в спорткомплексе Краснодара украл 19 млн рублей

В Краснодаре при установке медиакуба в спорткомплексе Краснодара подрядчик украл 19 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подрядчик при установке медиакуба в спорткомплексе Краснодара украл 19 миллионов рублей. 40-летний житель Кемеровской области являлся директором компании по производству светодиодных экранов, медиафасадов и другого оборудования.

«Мужчина заключил государственный контракт на поставку и установку медиакуба в спортивном комплексе Краснодара. Он нарушил сроки, но все же выполнил работу и установил оборудование. Однако оно не соответствовало заявленным требованиям», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что на данный момент уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд для рассмотрения.

Предпринимателю грозит до 10 лет тюрьмы.