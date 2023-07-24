Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Жители Кубани могут записаться в детский сад на "Госуслугах". Для этого родителю нужно иметь учетную подтвержденную запись. Также заполнить электронную форму на сайте и отправить заявление.

«Несомненным плюсом в получении услуг в цифровом формате является экономия времени. Когда государственные услуги и сервисы становятся доступны буквально в один клик. Так жители города могут управлять своим временем и делами», - сообщил первый заместитель руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Денис Бережной.

Уточняется, что встать на учет в детский сад можно с рождения ребенка. Ребенок мог пойти в сад в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. При заполнении заявления родителю нужно указать свои персональные данные и ребенка, выбрать желаемую дату приема и язык обучения. Также указывают предпочтения по детскому саду, режиму пребывания в группе и ее направленности.

Услуга предоставляется абсолютно бесплатно.