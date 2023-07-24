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НовостиОбщество24 июля 2023 14:30

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту 14-летнюю девочку выписали из больницы

Ее состояние удовлетворительное
Мария ЧАЛАЯ
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку выписали из больницы

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку выписали из больницы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту 14-летнюю девочку выписали из больницы. Об этом рассказал РИА Новости помощник главы Минздрава.

«Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы. Ее состояние удовлетворительное», - рассказал помощник главы Минздрава.

После трагедии у подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. За здоровье ребенка боролись врачи из Москвы.