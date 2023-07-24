Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку выписали из больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту 14-летнюю девочку выписали из больницы. Об этом рассказал РИА Новости помощник главы Минздрава.

«Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы. Ее состояние удовлетворительное», - рассказал помощник главы Минздрава.

После трагедии у подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. За здоровье ребенка боролись врачи из Москвы.