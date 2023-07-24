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НовостиОбщество24 июля 2023 15:24

В Сочи расчищено более 20 километров русел шести рек

Работы проводились по поручению главы курорта Алексея Копайгородского
Оксана КАДОЧНИКОВА
На курорте прошла плановая очистка русел рек. Фото: пресс-служба администрации Сочи

На курорте прошла плановая очистка русел рек. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи расчищено более 20 километров русел шести рек. Из-за климатических особенностей курорта здесь происходят чрезвычайные ситуации природного характера. Завалы в руслах рек необходимо убирать постоянно, так так они повышают риск возникновения неблагоприятных последствий.

- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского мэрией совместно с муниципальной Службой спасения была организована плановая расчистка, чтобы обезопасить население от негативного влияния вод, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Работы по очистке подмостового пространства и русел прошли на реках Хоста, Мацеста, Сочи, Шахе, Псезуапсе и Аше.