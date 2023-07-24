Мужчины задержаны. Фото: УМВД по Краснодару

В Краснодаре задержали мужчину, который распылил газовый баллончик в трамвае. Инцидент произошел на конечной остановке улицы Тюляева в транспорте 10-го маршрута 22 июля.

Двое мужчин распивали пиво в салоне. Водитель сделал им замечание. На это один из пассажиров распылил газовый баллончик.

Полиция нашла агрессивного пассажира. Им оказался 33-летний местный житель. Ранее он уже привлекался за мелкое хулиганство.

Сейчас задержанный раскаивается и просит прощения.

- Извиняюсь перед водителем и пассажирами, - сообщил он на камеру.

В настоящее время с мужчинами проводятся необходимые процессуальные действия.

- По результатам проверки будет принято законное решение, - сообщил официальный представитель Управления МВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.