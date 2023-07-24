Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Почти 100 тонн гуманитарной помощи доставил Краснодарский край в зону СВО. Это совместная помощь казачьих обществ Кубани, предпринимателей и неравнодушных жителей региона.

– Сейчас формируем новые гуманитарные конвои, часть из них отправится в путь в ближайшие дни. Всего мы доставили свыше 2,1 тысячи тонн, – отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Около 5 тонн гуманитарки доставили из Бруховецкого района. В посылках - средства связи, маскировочные сети, медицинские препараты и продукты питания. В Калининском районе собрали генераторы, продукты питания и средства личной гигиены. Абинский район отправил «Ниву» для передовой, как и главы крестьянско-фермерских хозяйств из Тихорецкого района.Горячеключевское районное общество также закупило транспорт - УАЗ, «Ниву» и новые комплекты резины с дисками.

В Херсонскую область направлено 5 тонн воды, продукты, фрукты, газовые баллоны, печки, шланги, генератор, форма для бойцов, личные посылки от Новокубанского районного казачьего общества. Тимашевское общество вместе с фондом «Помогаем вместе» за несколько недель собрали более пяти тонн. Свыше 10 тонн направили из Белоглинского и Тихорецкого районов. Казакам Тбилисского района передали более 10 тонн воды.

Не остались в стороне казаки хуторского общества «Невский» Новороссийского РКО. Они отвезли 4 тонны гуманитарной помощи и автомобиль УАЗ. Из Кущевского района на передовую отвезли продукты питания, воду, средства личной гигиены и медикаменты.

Краснодарские казаки во главе с атаманом Вадимом Черновым доставили три автомобиля повышенной проходимости и гуманитарную помощь весом более 10 тонн.

Новоплатнировские казаки и жители купили участникам спецоперации автомобиль УАЗ «Фермер», а курганинские казаки передали на освобожденные территории книги в рамках акции «Кубань — читающему Донбассу: не бойтесь говорить по-русски».

Всероссийское казачье общество направило для службы кубанским казакам три беспилотника.