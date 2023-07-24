По дополнительным общеобразовательным программам обучаются 625 тысяч детей на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае по дополнительным общеобразовательным программам обучаются 625 тысяч детей. Всего по этому направлению в регионе работают почти 2 400 организаций. За первое полугодие этого года педагоги выдали свыше 416 тысяч социальных сертификатов своим воспитанникам. причем большую часть в селах и станицах.

– В крае реализуем проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Главная его задача – повышение качества и вариативности образовательных программ, обновление содержания дополнительного образования, которое очень востребовано социумом, - отметила в соцсетях вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.- Важно, чтобы оно отвечало вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями.

По этим программам на Кубани также занимаются более 2,2 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.